SBI की रिपोर्ट के अनुसार, आगामी बजट में बढ़ सकती है आयकर छूट की सीमा

भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट 'इकोरैप' के अनुसार आने वाले बजट में आयकर छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है। यह सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए की जा सकती है।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 5:36 [IST]

income tax rebate may be increased in the next budget