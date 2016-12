आयकर विभाग ने कार डीलरों को भेजा नोटिस, पूछा किस किसने नोटबंदी के बाद खरीदी है कार

देश में हर साल करीब 25 लाख कारें बिकती हैं, लेकिन सिर्फ 24.4 लाख लोगों ने कहा है कि उनकी आय 10 लाख से अधिक है। अब आयकर विभाग ने देश के सभी कार डीलरों को नोटिस भेजा है।

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 20:42 [IST]

English summary

income tax department sent notice to car dealers of india