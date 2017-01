देश में 8 नवंबर, 2016 को नोटबंदी के फैसले के बाद से अब तक लोन चुकाने में 80,000 करोड़ रुपए के 500-1000 रुपए ने नोटों का प्रयोग किया जा चुका है।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 14:58 [IST]

English summary

income tax department says since november 8, Rs 80,000 crore of loan repayment in old notes