आयकर विभाग के अनुसार बैंकों में जमा हुए करीब 4 लाख करोड़ रुपय हैं संदिग्ध

आयकर विभाग को संदेह है कि बैंकों में करीब 4 लाख करोड़ रुपए का कालाधन भी जमा किया गया है। आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 60 लाख लोगों ने करीब 7 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा किए हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, December 30, 2016, 13:37 [IST]

English summary

income tax department estimates 4 lakh crore deposited in bank may be suspect