आइडिया ने लॉन्च किया रिलायंस जियो से भी सस्ता प्लान, सिर्फ 348 में 499 का मिलेगा फायदा

जो फायदे रिलायंस जियो के 499 वाले प्लान में मिल रहे हैं, वह सारे फायदे आइडिया अपने 348 रुपए के प्लान में ही दे रहा है। रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए यह प्लान लाया गया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 15:52 [IST]

English summary

idea is offering cheapest plan then reliance jio and airtel