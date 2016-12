ना कैश ना कार्ड्स, अब अपने आधार कार्ड से करें शॉपिंग, जानें पूरा तरीका

अब अपने आधार कार्ड से ही कर पाएंगे शॉपिंग और बिलों का भुगतान। बस आपको अपने बैंक अकाउंट से अपने आधार नंबर को जोड़ना होगा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, December 25, 2016, 19:32 [IST]

English summary

Moving towards its dream for less cash and digital society, the central government is set to launch an 'Aadhaar Payment App' that would do away with plastic cards and the point of sale machines -- once believed to be essential for a cashless economy.