आधार कार्ड सिस्टम में मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं शख्स, जानिए कैसे डिलीट कराएं उसका डेटा

यह किसी को नहीं पता कि आखिर किसी व्यक्ति की आधार कार्ड की जानकारी उसकी मौत के बाद डेटाबेस से डिलीट कैसे की जाए।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 14:56 [IST]

English summary

how to aadhar data of a dead person get deleted from database