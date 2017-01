तो क्या अब फेसबुक-वाट्सऐप के लिए भी देने होंगे पैसे, क्या है असली सच?

वाट्सऐप ने पिछले साल इस बात का ऐलान किया था कि वो अपने यूजर्स से कोई चार्ज नहीं लेगा, जबकि फेसबुक शुरू से ही अपने यूजर्स को अपनी सुविधाएं फ्री में दे रहा है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 16:22 [IST]

English summary

Hoax alert! WhatsApp, Facebook Messenger will start charging for their services.