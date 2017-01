एचडीएफसी बैंक ने 4500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, जारी रह सकती है छटनी

एचडीएफसी बैंक में सितंबर 2016 में 95,002 कर्मचारी थे जो दिसंबर 2016 तक 90,421 रह गए। ज्यादातर कटौती बैंक के रीटेल कारोबार को बढ़ाने वाले कर्मचारियों (Q3) में हुई है।

Thursday, January 26, 2017

HDFC Bank lets go of 4500 employees in last three months