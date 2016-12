अब आधार पेमेंट ऐप, एटीएम जाइए भूल नए तरीके से होगा डिजिटल पेमेंट

भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था को कैशलेस बनाने के लिए सरकार 25 द‍िसंबर को आधार पेमेंट ऐप लांच करने जा रही है। माना जा रहा है कि अब इस आधार पेमेंट ऐप के जरिए ही लोग डिजिटल पेमेंट कर पाएंगे।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 17:29 [IST]

English summary

government will be introduce aadhaar payment app for digital transactions