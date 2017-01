स्‍वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 1 फरवरी, 2017 को वित्‍त वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया जाएगा। इस साल बजट की खासियत होगी कि रेल बजट को अलग से पेश नहीं किया जाएगा।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 20:30 [IST]

English summary

government could be increase income tax slab in budget 2017