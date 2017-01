नोटबंदी के दौरान देशभर के बैंक कर्मचारियों को हुई दिक्‍कत को लेकर अब बैंक कर्मचारी हड़ताल करने जा रहे हैं। इसी को लेकर बैंक कर्मचारियों ने सात फरवरी को एक बड़ी हड़ताल करने का फैसला किया है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 17:55 [IST]

English summary

government bank employees nationwide strike on 7 february over demonetisation and rbi autonomy