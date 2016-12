कैबिनेट अध्यादेश: 31 मार्च के बाद 500-1000 के 10 से अधिक नोट रखे तो लगेगा जुर्माना, हो सकती है जेल

सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत अगर 31 मार्च 2017 के बाद भी आपके पास 500 या 1000 रुपए के 10 से अधिक नोट मिलते हैं तो आप पर जुर्माना लगेगा और 4 साल की जेल भी हो सकती है।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 13:37 [IST]

English summary

government approves ordinance on deadline to deposit old notes