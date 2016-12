शुक्रवार को एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट जारी रही। सोने की कीमत शुक्रवार को कम होकर 27,850 रुपए के स्‍तर पर पहुंच गई।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, December 23, 2016, 16:37 [IST]

English summary

Falling for the second straight day, gold prices were down by another Rs 10 to Rs 27,850 per 10 grams today owing to tepid demand from jewellers at domestic spot market, even as the metal strengthened overseas.