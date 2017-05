होम » समाचार » कारोबार » अगर आपको भी चाहिए 80% डिस्काउंट, तो ये है सही जगह अगर आपको भी चाहिए 80% डिस्काउंट, तो ये है सही जगह

अगर आपको भी चाहिए 80% डिस्काउंट, तो ये है सही जगह

फ्लिपकार्ट अपनी दसवीं वर्षगांठ पर 14 मई से 18 मई तक बिग10 नाम से एक मेगा सेल लगाएगी। इस सेल से फ्लिपकार्ट के वेंडर्स की कमाई तीन से चार गुना तक बढ़ेगी।

Story first published: Friday, May 5, 2017, 10:47 [IST]