देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 8 नवंबर, 2016 को नोटबंदी का फैसला लेते हुए कहा था कि इसकी मदद से हमें जाली नोटों को रोकने और आतंकवादियों को होने वाली फंडिंग को खत्‍म करने में मदद मिलेगी।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 13:44 [IST]

English summary

Finance Ministry tells PAC No fake currency was seized from November 8 to December 30