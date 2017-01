नोटबंदी से सरकार का खजाना कितना बढ़ा, वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जारी किए आंकड़े, पढ़िए 11 बातें

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नोटबंदी से देश में टैक्स वसूली बढ़ी है। इससे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दोनों में ही काफी अच्छी बढ़ोत्तरी हुई है।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 13:19 [IST]

finance minister arun jaitley given data of tax collection after demonetisation