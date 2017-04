फेसबुक काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- 'पसंद नहीं है वाट्सऐप पॉलिसी तो छोड़कर जा सकते हैं यूजर्स'

फेसबुक की तरफ से वाट्सऐप इस्तेमाल करने वाले लोगों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी बात कही है, जिससे देश के लोग आहत हो सकते हैं। आइए जानते हैं क्या कहा है फेसबुक ने।

Story first published: Friday, April 28, 2017, 11:38 [IST]

facebook counsel said in SC- Users can withdraw if they find WhatsApp policy unacceptable