मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट में कटौती के बाद ईएमआई नहीं, बल्कि लोन की समयावधि को कम कर देते हैं बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा तोहफा दिया है और मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट में भारी कटौती की है। इसका अधिक फायदा उन लोगों को होगा, जिन्होंने अधिक लोन लिया हुआ है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 16:31 [IST]

English summary

effect of lending rate cut of sbi to its borrowers