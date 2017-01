नोटबंदी के बाद ई-वॉलेट और ऑनलाइन कैब कंपनियों को फायदा, ई-कॉमर्स कंपनियों को हुआ घाटा

नोटबंदी के बाद जहां ई-वॉलेट कंपनियों को जहां फायदा हुआ वहीं ई-कॉमर्स कंपनियों का घाटा झेलना पड़ा।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Sunday, January 8, 2017, 22:18 [IST]

English summary

Digital wallets, followed by online cabs, were the top performing categories for cashless transactions post demonetisation, a study said.