बैंक और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अब डेबिट कार्ड से पेट्रोल खरीदने पर लगने वाला टैक्‍स ग्राहकों और पेट्रोल पंप ऑपरेटर से नहीं लेगी।

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 19:17 [IST]

English summary

Oil Minister Dharmendra Pradhan says Consumers, petrol pumps will not pay any extra charge for digital transactions