बैंक में 2 लाख से ज्यादा जमा कराने वाले सावधान, मिल सकती है इनकम टैक्स की कई नोटिस

अगर आपने भी नोटबंदी के बाद अपने अकाउंट में 2 लाख रुपए से अधिक की रकम जमा करवाई है तो सावधान हो जाएं, क्योंकि विभाग आपसे नोटिस भेजकर सवाल पूछ सकता है।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 11:42 [IST]

English summary

People who deposited huge amounts of cash in their bank accounts after the Centre’s demonetisation exercise may get multiple notices from the Income Tax department through the rest of the year.