सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निजी एजेंसियों द्वारा आधार डेटा जमा करना अच्छा आइडिया नहीं

सुप्रीम कोर्ट में निजी एजेंसियों द्वारा आधार डेटा जमा करने को लेकर सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी एजेंसियों द्वारा आधार डेटा जमा करना अच्छा आइडिया नहीं है।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 17:14 [IST]

data collection for aadhaar by private agency is not a good idea