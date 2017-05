बाहुबली-2 को आमिर खान ने ऐसे दी टक्कर, बनाया नया रिकॉर्ड

आमिर खान की पीके ने तगड़ी कमाई करके एक रिकॉर्ड स्थापित किया था, लेकिन बाहुबली-2 ने महज 6 दिनों के कारोबार से हुई कमाई से ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।

Story first published: Friday, May 5, 2017, 17:54 [IST]