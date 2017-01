SBI के होम लोन की ईएमआई कम होने से 25 लाख रुपए तक कमा सकते हैं ग्राहक, जानिए क्या है पूरा गणित

भारतीय स्टेट बैंक की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य ने बताया है कि किस तरह से होम लोन सस्ता होना ग्राहकों के लिए फायदेमंद है और कैसे बैंक के ग्राहक 25 लाख रुपए तक कमा सकते हैं।

Tuesday, January 3, 2017, 17:33 [IST]

English summary

customers of sbi can earn 25 lakh rupees after slashed home loan rate