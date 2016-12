जीएसटी काउंसिल मीटिंग: मॉडल लॉ को केंद्र और राज्यों ने सहमति से किया पास

गुरुवार को हुई मीटिंग का रिजल्ट पॉजिटिव रहा लेकिन शुक्रवार को जीएसटी के विवादित मुद्दों पर केंद्र और राज्यों में सहमति बनती है कि नहीं, इस पर सबकी नजर है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, December 23, 2016, 0:11 [IST]

English summary

In the seventh GST council meeting, centre and states cleared the model good and services tax law. More contentious issues will be discussed on Friday.