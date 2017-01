आधार पे: सिर्फ फिंगरप्रिंट देकर कर सकेंगे डिजिटल पेमेंट, जानें पूरी प्रक्रिया

अब आप आधार पे की मदद से सिर्फ एक फिंगरप्रिंट की मदद से डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। सरकार इसका प्रचार-प्रसार कर रही है, ताकि ग्रामीण और अनपढ़ लोग भी डिजिटल पेमेंट से जुड़ सकें।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 23, 2017, 12:59 [IST]

English summary

Keen to push digital payments among the poor and illiterate in rural areas of the country, the government is pushing to popularise Aadhaar Pay which ensures financial transactions by just using fingerprint.