31 जनवरी से शुरु हो सकता है बजट सत्र, 1 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट

वित्‍त वर्ष 2017-18 के लिए बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। वहीं इसके लिए बजट सत्र को 31 जनवरी से बुलाया जा सकता है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 12:54 [IST]

English summary

CCPA meeting over and budget session likely from January 31