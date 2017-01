केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सीसीईए ने देश की पांच सरकारी इंश्‍योरेंस कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध किए जाने के फैसले को मंजूरी दे दी है।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 15:21 [IST]

English summary

CCEA has given approval for listing 5 Government owned General Insurance Companies in stock exchanges