भीम ऐप गूगल प्ले स्टोर की डाउनलोडिंग लिस्ट में पहुंचा टॉप पर, पढ़िए इसकी 9 खास बातें

भीम ऐप को पीएम नरेंद्र मोदी ने कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया है और यह लोगों को खूब पंसद भी आ रहा है। गूगल प्ले स्टोर पर अन्य फ्री ऐप के मुकाबले यह टॉप पर पहुंच गया है।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 19:20 [IST]

English summary

bhim aap tops the list of downloading on google play