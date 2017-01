सावधान! अगर करते हैं रिलायंस जियो का इस्तेमाल तो जरूर पढ़ें ये खबर

रिलायंस जियो यूजर्स के लिए ये खबर सावधान रहने की जरुरत है। इस मैसेज में आपको जियो की तरफ से डेली डाउनलोड लिमिट बढ़ाने को लेकर संदेश दिया जा रहा है।

वायरल हो रहे संदेश में लोगों से उनका फोन नबंर और ईमेल नंबर मांगा जा रहा है। फॉर्म में लोगों को उनका फोन नंबर, ईमेल अड्रेस और कुछ अन्य जानकारियां भरने को कहा गया है। उस फॉर्म को 10 लोगों को भेजने को कहा जाता है। इस फॉर्म के आखिरी में Go4G is not affiliated with Reliance or Jio in any way यानी Go4G का रिलायंस या Jio से कोई नाता नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि इस फर्जी संदेश में आप बिल्कुल न पड़े।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 20:14 [IST]

The message, doing rounds on Facebook, tells Reliance Jio users to click on a link to upgrade their daily data limit to 10GB from 1GB. On clicking the link, it asks users for details like phone number, email address and more.