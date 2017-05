आईटी कंपनी विप्रो को ईमेल के जरिए धमकी, अगर नहीं दिए 500 करोड़ रुपए तो खाने में मिला दूंगा जहर

देश की अग्रणी सॉफ्टवेयर कंपनी विप्रो को एक धमकी भरा ईमेल आया है, इस ईमेल में कहा गया है कि 25 मई तक 500 करोड़ रुपए विप्रो ईमेल में दिए तरीकों से अदा करे।

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 21:09 [IST]

Bengaluru wipro gets bio attack threat email 500 crores rupee demanded

