बैंक अधिकारियों की यूनियन ने कहा- पैसों की समस्या खत्म होने में अभी लग सकते हैं 2-3 महीने

8 नवंबर को नोटबंदी की घोषणा हुई थी, जिसके बाद पुराने नोट बदलने के लिए 30 दिसंबर तक का समय दिया गया था। बैंक यूनियन के अधिकारियों का मानना है कि 30 दिसंबर के बाद भी स्थितियां सामान्य नहीं होंगी।

Story first published: Wednesday, December 28, 2016, 12:50 [IST]

bank union said it will take two to three more months to restore cash situation