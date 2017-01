बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारतीय स्टेट बैंक को पछाड़ा, दे रहा सभी बैंकों से सस्ता होम लोन

अगर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा से 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है तो 0.7 फीसदी की इस कटौती के चलते आपकी ईएमआई में हर महीने 2,496 रुपए की कमी आएगी।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 13:06 [IST]

English summary

bank of baroda is offering cheapest home loan lower then SBI also