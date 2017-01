नोटबंदी का गाड़ियों की बिक्री पर भी पड़ा बुरा असर, दिसंबर में आई 16 साल की सबसे बड़ी गिरावट

नोटबंदी की वजह से लोगों ने कार, मोटरसाइकिल, ट्रक जैसी गाड़ियां खरीदने की योजना को टाल दिया, जिसके चलते ऑटोमोबाइल सेक्टर में 16 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है।

Wednesday, January 11, 2017, 13:17 [IST]

English summary

automobile sale dip the most in december in 16 years because of demonetisation