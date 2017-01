अटॉर्नी जनरल ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर 3050 करोड़ रुपए के जुर्माने को बताया सही

ट्राई ने रिलायंस जियो को इंटरकनेक्शन मुहैया न कराने के चलते दूरसंचार विभाग से एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन पर 3050 करोड़ का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 13, 2017, 16:25 [IST]

English summary

attorney general says ok to 3050 crore rupees fine on vodafone, idea and airtel