iPhone 8 Launched: बेहतरीन कैमरा और वायरलेस चार्जिंग के साथ iPhone 8 लॉन्च, जानिए कीमत

एपल ने इस बार iPhone 8, iPhone 8 Plus और iPhone X को लॉन्च किया है। ये पहला मौका है जब कंपनी ने एक साथ 3 मॉडल लॉन्च किए हैं। इससे पहले कंपनी ने 2 मॉडल लॉन्च करने की शुरुआत सितंबर, 2013 में iPhone 5S और iPhone 5C से की थी। हालांकि, मार्च 2016 में कंपनी ने एक साल में 3 वेरिएंट iPhone 6s, iPhone 6s Plus और iPhone SE को लॉन्च किया था। ये सभी अलग-अलग महीने में लॉन्च किए गए थे।

नई दिल्ली। एप्पल ने आईफोन 8 , आईफोन 8 प्लस और आईफोन X लॉन्च कर दिया। ये अब तक के सबसे महंगे और एडवांस फीचर वाले स्मार्टफोन हैं। ऐप्पल पार्क में स्टीव जॉब्स थिएटर में आयोजित इवेंट में कंपनी के सीईओ टिम कुक ने नए आईफोन पेश किए। iPhone 8 और iPhone 8 Plus के दो स्टोरेज वेरिएंट होंगे 64 जीबी और 256 जीबी।

apple launches iPhone 8, know the price and features