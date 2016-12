रिलायंस जियो की मुफ्त सेवा बढ़ाए जाने को लेकर एयरटेल ने ट्राई के खिलाफ दायर की याचिका

भारती एयरटेल ने ट्राई द्वारा रिलायंस जियो को मुफ्त सेवा 31 मार्च 2017 तक बढ़ाने की अनुमति देने के खिलाफ याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि रिलायंस जियो 90 दिन बाद मुफ्त सेवाएं न दे सके।

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 17:11 [IST]

English summary

airtel moves to TDSAT against TRAI for giving permission to reliance jio free service