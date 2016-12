ये कंपनी दे रही है सिर्फ 23 रु में अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग

एयरसेल शानदार ऑफर लेकर आई है। सिर्फ 23 रुपए देकर आप अनलिमिटेड एसडीटी और लोकल बातें कर सकते हैं।

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 16:07 [IST]

Telecom operator Aircel has announced special recharge packs . For recharge of Rs 23, customers will get unlimited local and STD calling across any networks with a validity of one day, Aircel said in a statement.