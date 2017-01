राजधानी एक्सप्रेस के किराए से भी सस्ता हुआ हवाई सफर, ऑफर कल से शुरू

एयर इंडिया के खास ऑफर को लेकर इसी शुक्रवार से शुरू हो रही सेल 30 अप्रैल तक जारी रहेगी और ट्रैवेल पीरियड 26 जनवरी से 30 अप्रैल के बीच होगा। इस ऑफर को हासिल करने की एक ही शर्त है।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 7:33 [IST]

Air India to offer low fare on Rajdhani Express routes with terms.