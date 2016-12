पीपीएफ और दूसरी छोटी बचत योजनाओं पर मिलने वाली ब्‍याज दरों में केंद्र सरकार जल्‍द ही कटौती कर सकती है। इस बावत गोपीनाथ समिति ने अपना प्रस्‍ताव दिया है।

Story first published: Friday, December 23, 2016, 13:47 [IST]

English summary

after pf government could be reduced ppf and other small saving scheme interest rate