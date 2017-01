भारत के 1 फीसदी अमीरों के पास है देश की कुल 58 फीसदी संपत्ति

पूरे विश्‍व में अमीरों और गरीबों के बीच लगातर असमानता बढ़ती ही जा रही है। ऑक्‍सफेम की नई रिपोर्ट के आंकड़ें और ज्‍यादा चौकाने वाले और इस बात की पुष्टि करते दिखते हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, January 16, 2017, 14:55 [IST]

English summary

1 percent indian have total 58 perent wealth of whole india