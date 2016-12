आपके टॉयलेट सीट से ज्यादा गंदा है आपका स्मार्टफोन, बनाया खास टॉयलेट पेपर

शोध में साबित हो चुके हैं कि आपकी टॉयलेट सीट से ज्यादा गंदे हैं आपके स्मार्टफोन्स। इसी शोध को ध्यान में रखकर जापान ने स्मार्टफोन के लिए निकाला है खास तरह का टॉयलेट पेपर।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 15:41 [IST]

NTT Docomo, the company behind the initiative also launched a video to promote the special toilet papers and a guide how to use Japan's hi-fi toilets!