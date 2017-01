दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान ने मनाया अपना 146वां जन्मदिन

इंडोनेशिया में रह रहे उसियम बहगोतो दुनिया के सबसे उम्रदराज इंसान हैं। उन्होंने 31 दिसंबर को अपना 146वां जन्मदिन मनाया।

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 0:36 [IST]

A man from a small village in Indonesia, who claims to be the oldest person ever to have lived, recently celebrated his 146th birthday.