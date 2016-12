दुनिया का सबसे मोटा इंसान, ऐसे कम करेगा 590 किलो का वजन

दुनिया का सबसे मोटा इंसान, जिसका वजन 590 किलो है अब अपना वजन घटाना चाहता है। इसके लिए उसने तैयारियां कर ली है। नए साल पर वो अपना वजन आधा कर लेगा।

Story first published: Monday, December 26, 2016, 20:29 [IST]

English summary

A Mexican man believed to be the world’s most obese plans to undergo gastric bypass in the new year and reduce his 590 kilograms by half.