अपने बच्चों को बचाने की कर रही थी कोशिश, 14वीं मंजिल से गिरकर मां की मौत

अपने बच्चे को बचाने के लिए वो बालकनी के सहारे फ्लैट में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन संतुलन बिगड़ने की वजह से 14वीं मंजिल से गिरकर मां की मौत हो गई।

Story first published: Tuesday, December 20, 2016, 16:54 [IST]

English summary

In a tragic incident, a 23-year-old woman died after falling from the 14th floor of a building near Kochi, while trying to rescue her two-year-old son, police said on Tuesday.