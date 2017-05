पति से झगड़कर पत्नी ने खा लिए 4 लाख, फिर जो हुई हालत खराब

30 साल की इस महिला की तबियत नोट चबाने के बाद बिगड़ गई और फिर सर्जरी कर पैसों को निकालना पड़ा।

Subscribe to Oneindia Hindi

नई दिल्ली। गुस्सा आने के बाद आपने लोगों को कई तरह की हरकतें करते देखा होगा लेकिन ऐसा शायद ही कभी सुना हो कि पति से लड़कर पत्नी उसकी सालों की बचत को 'कच्चा' ही चबा ले। कोलंबिया की एक दंपत्ति में झगड़ा हुआ तो पत्नी घर रखे 7000 डॉलर चबा गई। कोलंबिया की महिला ने पति से झगड़ा के बाद 7,000 यूएस डॉलर यानी करीब 4 लाख रुपये खा लिए लेकिन ऐसा करना उसे भारी पड़ गया। 30 साल की इस महिला की तबियत नोट चबाने के बाद बिगड़ गई और फिर सर्जरी कर पैसों को निकालना पड़ा। क्यों हुआ झगड़ा

दरअसल महिला कई दिनों से अपने पति के साथ कहीं घूमने जाना चाहती थी. इस टूर के लिए वह कई महीनों से पैसे भी जमा कर रही थी। टूर की प्लानिंग को लेकर पति-पत्नी की बहस हो तो उसने नोट उठा के लखा लिए। तबीयत बिगड़ी तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया। उसकी तुरंत सर्जरी की गई और उसकी आंत से नोट निकाल गए, तह कहीं जाकर महिला की जान बच सकी।

WHAT OTHERS ARE READING