...तो इसलिए ऑपरेशन बीच में छोड़कर डॉक्टर कॉकरोच की बनाने लगा वीडियो

अस्पताल की गंदगी से परेशान एक डॉक्टर ने ऑपरेशन बीच में छोड़कर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, ताकि वो प्रशासन को ध्यान सफाई की ओर खींच सके।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 17:05 [IST]

English summary

A doctor in a super-speciality hospital in Thane, near Mumbai, interrupted a surgery when he spotted a cockroach in the operating theatre (OT).