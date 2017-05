सेल्फी के लिए लाल कपड़ा दिखाकर रोकी राजधानी एक्सप्रेस, रेलवे में मचा हड़कंप

सेल्फी लेने के चक्कर में युवक ने लाल कपड़ा दिखाकर रोक दी राजधानी एक्सप्रेस। रेलवे में मच गया हड़कंप।

Story first published: Monday, May 1, 2017, 19:02 [IST]

English summary

A boy waved a red cloth to stop the Delhi-bound Sealdah Rajdhani Express.Do you know why he did so? Just to take a selfie!