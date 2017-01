Video: क्या हुआ जब टीवी से अचानक बाहर निकल आई 'भूतनी', 24 घंटे में 25 करोड़ लोगों ने देखा वीडियो

देखिए क्या हुआ जब शोरूम में लगी टीवी से बाहर निकल आई भूतनी। 24 घंटे में 25 करोड़ लोगों ने देखा ये वीडियो।

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 18:46 [IST]

English summary

Now, all this is great till we know that what’s going on is on the big screen or on TV. It’s not really real. But, what if it were? What if that scary ghost on TV suddenly appeared in front of you?